IN BEELD. Ouders van Jasper Philipsen juichen vanop Tenerife, ook feest in café ’t Dorp in Ham

Ham

‘Vlam van Ham’ Jasper Philipsen haalde vandaag zijn eerste ritzege in de Tour de France. In de sprint haalde hij het van Wout van Aert. De ouders van Jasper vieren de ritwinst van hun zoon vanop vakantie in Tenerife. In café ’t Dorp in Ham volgen ze de Tour van Jasper op de voet. Op zondag waren de reacties er natuurlijk een pak uitbundiger toen Philipsen als eerste over de meet ging. Bekijk hier de beelden van de uitbundige familie en fans.