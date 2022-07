Bashir Abdi loopt naar bronzen plak op WK atletiek na geweldig slimme en sterke marathon

© Pool via REUTERS

Tamirat Tola heeft goud gepakt op de marathon in het Amerikaanse Eugene. Op acht kilometer van de streep liep de Ethiopiër weg uit een klein groepje met onze Bashir Abdi, die de bronzen plak op zijn naam mocht schrijven. Het zilver was weggelegd voor die andere Ethiopiër Geremew.

Al om 6u15 lokale tijd trokken de mannen zich op gang voor hun 42,195 km in Eugene. Daaronder dus ook onze Bashir Abdi, die aan de zijde van zijn Nederlandse maatje Abdi Nageeye op de eerste rij aan de marathon begon. Ook Thomas De Bock en Lahsene Bouchikhi vertegenwoordigden België en zij zagen dat Abdi van bij het begin het tempo ging bepalen. Erg lang duurde dat echter niet, want na twintig minuten hinkte de bronzen medaillewinnaar van Tokio al achterop.

Abdi leek dus al vroeg op zijn adem getrapt te zijn. Dat was bij De Bock nog niet het geval, die in de openingsfase wel goed mee voorin postvatte. Bij het einde van de eerste van drie ronden was er bovendien nog geen ontsnapping te melden. Alleen moest Bouchikhi wel lossen, Abdi en De Bock waren wel nog onderdeel van de eerste grote groep.

Uitgedunde kopgroep

Net geen uur onderweg en toen sloeg Shumi Dechasa uit Bahrein een klein kloofje. Voor veel averij zorgde het bij de anderen niet, al ging het tempo daardoor wel een beetje omhoog. De Bock moest er samen met een hoop anderen af waardoor er een uitgedunde kopgroep ontstond. Zowel Abdi als Nageeye namen daar, samen met ex-wereldkampioen Desisa, achteraan de honneurs waar.

Vooraan was het nog steeds Dechasa die de marathon aanvoerde en de Bahreiner deed er nog een schepje bovenop waardoor er opnieuw enkelingen afhaakten. Maar niet Bashir Abdi. Hij maakte beetje bij beetje meer plaatsen goed.

Versnelling Tola

Onder de kaap van de tien kilometer achtte Tamirat Tola zijn moment gekomen. De Ethiopiër snelde weg uit de kleine kopgroep en Abdi moest nu wel reageren. Samen met Levins, Kamworor, Geay en Geremew probeerde hij de aansluiting weer te maken, maar Tola was uit taai hout gesneden en bouwde zijn voorsprong van tien seconden uit naar een halve minuut. Het goud was dus weg, maar zilver behoorde absoluut nog tot de mogelijkheden voor Bashir Abdi. Zeker toen hij samen met die andere Ethiopiër Geremew wegliep van Kamworor en Levins, Geay loste al eerder.

Een zilveren medaille zag Abdi enkele meters van het einde door de neus geboord na een versnelling van die Geremew. Abdi had geen antwoord meer in huis en werd derde. De teleurstelling overheerste toch duidelijk bij onze landgenoot.