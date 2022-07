LIVE SUPERCUP. Club Brugge of AA Gent, wie pakt eerste prijs van het seizoen?

Het nieuwe Belgische voetbalseizoen wordt traditioneel geopend met de Supercup. Landskampioen Club Brugge ontvangt bekerwinnaar AA Gent in het Jan Breydel-stadion. Blauw-zwart veroverde vorig seizoen voor de derde keer op rij de titel terwijl de Buffalo’s de Croky Cup mocht bijzetten in de prijzenkast na winst tegen Anderlecht. Pakt Carl Hoefkens in z’n 1e officiële match als Club-coach meteen een prijs of pakken Vanhaezebrouck en AA Gent na 2015 hun tweede Supercup? Aftrap om 18u.