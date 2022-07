Casper Nielsen krijgt zijn zin: Deense middenvelder op weg naar Club Brugge

Casper Nielsen kan opgelucht ademhalen: de Deense middenvelder staat nu toch op een zucht van Club Brugge. Union en Club Brugge bereikten een akkoord voor een som rond de 5 miljoen euro, en ook Nielsen zelf is rond met Club. Enkel de medische en fysieke testen kunnen nog roet in het eten gooien.

Het einde van de transfersoap is in zicht: Club Brugge lijkt de nieuwe werkgever van Casper Nielsen te worden. De 28-jarige revelatie van Union maakte er geen geheim van dat Club zijn voorkeur genoot, maar de landskampioen wilde aanvankelijk niet het gevraagde bedrag op tafel leggen. Mede omdat de vicekampioen Mogi Bayat inschakelde om een zo hoog mogelijke transfersom te vangen. AA Gent leek nadien in poleposition voor Nielsen, maar Club schakelde een versnelling hoger en legde alsnog de gevraagde prijs van rond de 5 miljoen euro op tafel.