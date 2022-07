Finaleweek in ‘Spartacus Run’: welke BV’s leggen het parcours het snelste af?

Na drie weken rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan is het tijd voor de finaleweek in Spartacus Run. De deelnemers die de beste tijd wisten neer te zetten, mogen zich nog een keertje aan het parcours wagen dat nu wel twee extra hindernissen telt. De BV’s moeten een touw opklimmen om bovenaan een bel te luiden en kopje-onder in een ijsbad, niet zo’n slechte activiteit dezer dagen. Maandag wordt de eerste halve finale gespeeld door Christopher Timmerman, die de snelste voorronde aflegde, en Sean Dhondt. Francesco Planckaert en Tourist LeMC beslissen dinsdag wie het tweede plekje verovert in de finale van donderdag. Woensdag maken Aagje Vanwalleghem en Kim Gevaert uit wie de snelste is bij de vrouwen. (nco)

‘Spartacus Run’, maandag tem. donderdag, VTM, 21.35 uur