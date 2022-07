Jumbo-Visma zit plots in de hoek waar klappen vallen: na Roglic ook opgave Steven Kruijswijk, ook Vingegaard tegen het asfalt

Jumbo-Visma was lange tijd de sterkste ploeg in de Tour de France, maar in de rit naar Carcassone sloeg het noodlot toe: voor de rit was er al de opgave van Primoz Roglic en in het slot kwam ook Steven Kruijswijk zwaar ten val. De Nederlander tastte naar zijn schouder en het verdict van de Tourdokter bevestigde wat meteen gevreesd werd: een sleutelbeenbreuk.