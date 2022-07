Onze tv-tips: een miljardair, een elitesoldaat en een seriemoordenaar

Surviving Jeffrey Epstein

NPO3, ma, 23.17u

In vier afleveringen wordt het verhaal verteld over de geruchtmakende misbruikzaak waarin miljardair Jeffrey Epstein een hoofdaandeel had. In deze aflevering vertellen overlevers hoe de man, die aanvankelijk bekend stond als mysterieuze miljardair, hen als tieners naar zijn huis lokte met alle kwalijke gevolgen van dien. Een documentaire die geen taboe uit de weg gaat. (tove)

12 strong

VTM 3, ma, 20.35u

Acteur Chris Hemsworth schittert momenteel in de bioscoop in de nieuwe Thor-film, maar vier jaar geleden maakte hij furore met deze film over 12 Amerikaanse elitesoldaten die in het grootste geheim vlak na de aanslagen van 9/11 naar Afghanistan vertrekken. Hun opdracht? Een lokale generaal overtuigen om samen te werken tegen de Taliban en al Qaida. (tove)

Worlds most evil killers

Play5, ma, 22.25u

Een nieuw seizoen van de Britse reportagereeks over de meest beruchte en wreedste moordenaars die er op onze aardbol rondlopen. Maak in deze aflevering kennis met Steven Port, een serieverkrachter en -moordenaar die verantwoordelijk is voor de moord op minstens vier mannen en het plegen van meerdere verkrachtingen. Zes jaar geleden kreeg hij een levenslange celstraf. (tove)