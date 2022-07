Pas afgestudeerde burgerlijk ingenieur Daan Mariën pakt allereerste zege ooit: “Ik geef me een jaar om te zien of ik prof kan worden”

Daan Mariën pakte vrijdagavond in Geel-Sint-Dimpna zijn allereerste zege ooit. De 23-jarige Balenaar koerst nog maar drie jaar, nadat hij in zijn jeugd altijd gevoetbald heeft. Met ook nog Lillenaar Joren Segers (derde), Balenaar Davide Bomboi (vijfde), thuisrijder Dries De Pooter (achtste) en Lillenaar Xander Stoopen (negende) was de top tien meer dan Kempens gekleurd.

“Al tijdens de vierde van in totaal 25 ronden koos ik samen met Thomas Demolder en Jente Boons het hazenpad”, kijkt Mariën terug op zijn eerste overwinning ooit. “Helaas schoof Jente bij de eerstvolgende bocht onderuit en bleven we daardoor met ons tweetjes over. We werkten meteen zeer goed samen, maar toch bedroeg onze voorsprong nooit veel meer dan één minuut. Maar kijk, uiteindelijk bleek dat voldoende om stand te houden en uit te maken wie de overwinning zou pakken.”

De Balenaar zou die zege uiteindelijk vlot pakken door in de laatste rechte lijn voorbij Demolder te snellen. Net als Dietmar Ledegen uit Herenthout koerst de renner van het Baloise Trek Lions-team van Sven Nys als elite zonder contract in een ploeg vol profs zoals Lars van der Haar en Thibau Nys. “Dat is een bewuste keuze. Ik ben nog maar drie jaar aan het fietsen. Daarvoor was ik voetballer en nam ik soms ook eens deel aan een duatlon. De keuze voor de fiets is er vooral gekomen omdat ik in Leuven ging studeren. Mijn studies burgerlijk ingenieur waren mijns inziens niet combineerbaar met ploegtrainingen op vastgelegde tijdstippen. Door te kiezen voor de fiets kon ik mijn trainingstijden zelf inplannen, in functie van de les- en studie-uren.”

Eind juni wist de 23-jarige Mariën zijn studies met succes af te ronden. Toch is hij niet zinnens zijn diploma meteen te verzilveren. “Gezien de enorme evolutie die ik in die drie jaar als wielrenner heb gemaakt, zegt iets mij dat ik de stap naar het profbestaan nog niet mag opgeven. Daarom wil ik mezelf een jaar de kans geven om alles op het fietsen te zetten. Zonder mijn sport te moeten combineren met mijn studies zou er volgens mij nog veel meer mogelijk kunnen zijn.”

Ronde van Wallonië

Vanaf volgende zaterdag krijgt Mariën alvast een eerste serieuze kans om zich bij de profploegen in de kijker te rijden. Met zijn ploegmaats neemt hij dan deel aan de Ronde van Wallonië. “Met wereldkampioen Julian Alaphilippe en Biniam Girmay staan er enkele sprekende namen op de deelnemerslijst. Die zullen ongetwijfeld mijn petje te boven gaan. Maar het lijkt me niet meer dan normaal dat ik er enorm naar uitkijk.”