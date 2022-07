Genk

In een huis in Genk is vrijdagavond een hond in beslag genomen. Het dier leefde in slechte omstandigheden. Het had geen toegang tot drinken en voedsel en had medische verzorging nodig. Het dier werd naar het dierenasiel van Genk gebracht. De politie stelde de nodige pv’s op in het kader van dierenwelzijn. mm