Terug op weg naar zijn vorm van weleer? Eden Hazard stoomt zich klaar voor nieuwe seizoen met Real Madrid

Een Eden Hazard op topniveau, dat is waar de Rode Duivel zelf naartoe aan het werken is bij Real Madrid. Samen met zijn andere ploegmakkers stoomt Hazard zich volop klaar voor het nieuwe seizoen.

Nu Eden Hazard sinds enige tijd verlost is van het plaatje in zijn enkel, kan hij weer met goede moed naar de toekomst kijken. En dat is er wat hem betreft een bij Real Madrid. “Ik heb er nooit aan gedacht om Madrid te verlaten. Ik moet simpelweg weer spelen om de oude te worden”, vertelde de Rode Duivel recent nog. Aan zijn voorbereidingen te zien is het duidelijk dat het Hazard menens is.

Beelden van de opwarming: