Zilver voor Thibault Philippaerts op EK voor Young Riders

Thibault Philippaerts (Derby de Riverland) heeft zondagochtend zilver gewonnen tijdens het EK voor Young Riders in het Spaanse Oliva. Het goud was voor Thibeau Spits (Classic Touch DH). Het is zijn tweede medaille tijdens dit EK. Afgelopen vrijdag maakte Thibault Philippaerts deel uit van de Belgische ploeg die goud won in teamverband.

De Belgische paardensport blijft de hoogconjunctuur van de afgelopen maanden en jaren aanhouden. Goud voor de Belgische ploegen bij de Junioren en Young Riders tijdens het EK in Oliva, goud voor de senioren in teamverband in Falsterbö, goud voor Thibeau Spits en zilver voor Thibault Philippaerts. Het is slechts een greep uit de fantastische resultaten die de Belgen de voorbije dagen konden voorleggen.

Twee weken geleden eindigde Nicola Philippaerts (Katanga v/h Dingeshof) derde in de GP van Aken. In datzelfde weekend eindigde Olivier Philippaerts derde in de Longines Global Champions Tour in Monaco en won hij samen met zijn teamgenote de Global Champions League. De voorbije dagen scoorde Thibault Philippaerts goud en zilver tijdens het EK. “We wisten dat we met een sterke ploeg hier aanwezig waren maar dat is niet altijd een garantie op succes. Eigenlijk hadden we niet meer gedacht dat we goud konden winnen, tot de concurrentie in de fout ging en we alsnog het goud pakten”, zegt Thibault Philippaerts. “We waren allemaal door het dolle heen. Dit was een sterke collectieve prestatie.”

Zondagochtend mocht Thibault Philippaerts opnieuw het podium op. “Voor aanvang van de laatste wedstrijd stond ik vijfde met een pak sterke ruiters voor mij”, blikt Thibault Philippaerts terug op zijn wedstrijd. “Eigenlijk kom ik terug uit een verloren positie. Thibeau Spits was de topfavoriet en hij heeft die favorietenrol ook waargemaakt. Zilver was voor mij het hoogst haalbare. Maar ik ben er bijzonder trots op en blij mee. Mijn paard Derby de Riverland sprong bijzonder sterk de voorbije dagen. Hij heeft het ongelofelijk goed gedaan.”

Overal waar de Belgische jeugd aan de start komt gaan ze zowel individueel als in teamverband aan de haal met een rist medailles. “De jeugd in België is nu eenmaal heel sterk. Dat heeft te maken met talent en met goede paarden. Maar dat heeft zeker ook te maken met de begeleiding en omkadering die zeer professioneel is opgevat. En dat loont. Dat werd dit weekend nog maar eens duidelijk in Oliva”, besluit Thibault Philippaerts.