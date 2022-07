Rovanperä wint nu ook in Estland en zet Thierry Neuville verder op achterstand in klassement

Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) eindigde als tweede op 1:00.9. Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) werd derde, voor Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1). In de WK-tussenstand loopt Rovanperä alsmaar verder weg van Neuville, die nog steeds tweede is. Het verschil tussen beide rijders bedraagt nu 83 punten.

Craig Breen (Ford Puma Rally1) won donderdagavond de superspecial van de rally van Estland en was bijgevolg de eerste leider. Veel plezier beleefde de Ier niet aan die leidersplaats. Vrijdagochtend kreeg hij af te rekenen met problemen aan de stuurinrichting, gleed hij van de baan en moest opgeven. Elfyn Evans won vrijdag vijf ritten op rij en nam de leiding over, tot het in de laatste rit op vrijdag hard begon te regenen en Rovanperä ferm uithaalde. Hij boog zijn achterstand van 10.9 seconden om in een voorsprong van 11.7 seconden. Het was een kantelpunt in de Rally van Estland.

Op zaterdag domineerde Rovanperä en won hij zeven van de negen klassementsritten. Wie dacht dat hij op zondag zou beginnen controleren was eraan voor de moeite. Op zondag won hij nog eens drie klassementsritten, met inbegrip van de powerstage. Van de 24 gereden ritten won Rovanperä er 13. Alle rally’s van 2022 samen won hij al 45 klassementsritten. Dat is meer dan het dubbele dan zijn teamgenoot Elfyn Evans, die er 21 won, en meer dan drie keer zoveel als Neuville, die 14 ritten won.

Een jaar geleden won Rovanperä ook de Rally van Estland. Later dat jaar zegevierde hij ook in de Acropolis Rally. Dit seizoen zit hij met zeges in Zweden, Kroatië, Portugal, Safari en Estland al aan vijf zeges in zeven wedstrijden. De dominantie van de nog steeds maar 21-jarige Fin doet denken aan die van Sébastien Loeb en Sébastien Ogier.

Geen vertrouwen in Hyundai

De rest van het deelnemersveld werd tot een figurantenrol gedwongen. Dat bleek nogmaals tijdens de shakedown. Rovanperä was zeker van eindwinst en toch bleef hij aanvallen en was hij 22.5 seconden sneller dan de tweede, Elfyn Evans. Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) won twee jaar geleden zijn thuisrally. Nu kwam hij niet verder dan een derde plaats. Thierry Neuville kende eindelijk een rally zonder technisch probleem. Maar het parcours in Estland lag hem niet. Op de supersnelle wegen voelde hij zich helemaal niet in zijn sas en had geen totaal geen vertrouwen in zijn Hyundai. De tweede tijd in de slotrit op vrijdagavond was het enige lichtpuntje in een voor hem tegenvallende Rally van Estland. Beterschap moet hij niet meteen verwachten want over twee weken krijgt Neuville met de Rally van Finland een gelijkaardige rally geserveerd.

In de WK-tussenstand heeft Rovanperä nu al 83 punten voorsprong op eerste achtervolger Thierry Neuville. Toyota scoorde nogmaals een dubbel podium in Estland en loopt bij de constructeurs uit tot 298 punten. Dat zijn er 87 meer dan Hyundai. En dan moet eind deze maand hun thuisrally, de Rally van Finland, er nog aankomen.