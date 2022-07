Vijf weetjes over de Supercup tussen Club Brugge en AA Gent

1. Groot thuisvoordeel voor de landskampioen

Om 18 uur gaat vanavond de bal aan het rollen in het Jan Breydelstadion, het stadion van Club Brugge. En dat is geen toeval of per loting bepaald: de Supercup wordt altijd georganiseerd op het veld van de landskampioen, in dit geval blauw-zwart. Ook in 2021 mocht FCB om die reden de Supercup verwelkomen op de Brugse grasmat.

Clubspeler Noa Lang vierde vorig jaar de winst van de Supercup samen met de thuisfans. — © BELGA

En dat thuisvoordeel valt zeker niet te onderschatten. Van de afgelopen tien Supercupedities, won de thuisploeg iedere keer. In deze eeuw won enkel in 2002 en 2004 de bezoekende ploeg. Als we de statistieken mogen geloven hebben de Bruggelingen vanavond dus meer dan één streepje voor.

2. Officieuze opener van het voetbaljaar

De Supercup, een duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar van het afgelopen seizoen, is de traditionele maar officieuze opener van de nieuwe voetbaljaargang. Blauw-zwart verzekerde zich afgelopen seizoen voor de derde opeenvolgende keer van de landstitel, de achttiende uit de clubgeschiedenis. De Buffalo’s kaapten dan weer de Croky Cup weg door RSC Anderlecht te verslaan na strafschoppen op de Heizel en tellen ondertussen vier bekertrofeeën.

Carl Hoefkens kijkt uit naar zijn allereerste match als hoofdcoach. — © BELGA

3. Meteen een hoofdprijs als hoofdcoach

Het tussenseizoen ziet niet alleen heel wat spelers andere oorden opzoeken, het is ook een moment vol trainerswissels. Zo ook bij Club Brugge waar Carl Hoefkens kampioenenmaker Alfred Schreuder opvolgde. Omdat de Supercup de seizoensopener is, kan Carl Hoefkens in zijn allereerste match als T1 meteen een vette prijs winnen.

Hij koestert hoge ambities voor de match: “We hebben nu twee weken voorbereid met de internationals. Een eerste prijs pakken na amper twee weken is een mooie kans. Club Brugge zijnde wil je elke match winnen, zeker als er een prijs aan vast hangt. Dit is veel meer dan een vriendenmatch”, aldus de nieuwe T1 van blauw-zwart.

4 Vriendenmatch met grote belangen

De meningen over de Supercup zijn verdeeld. De ene vindt het een veredelde vriendenmatch, de ander een grote trofee. Hein Vanhaezebrouck, de coach van de Buffalo’s, gaf eerder deze week aan zich tot de eerste groep te behoren, zijn concullega Carl Hoefkens tot de tweede.

Al heeft die voorzichtigheid van AA Gent-coach Vanhaezebrouck wellicht een andere oorzaak. Waar Club, op de langdurig geblesseerde Mats Rits en de geschorste Stanley Nsoki na, over een nagenoeg volledig fitte kern kan beschikken, wordt het voor AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck wat meer puzzelen. Zo zijn onder meer Laurent Depoitre, Vadis Odjidja en Elisha Owusu twijfelachtig. Daarnaast ligt Julien De Sart na een ingreep voor langere tijd in de lappenmand.

Hein Vanhaezebrouck mist zondagavond enkele sterkhouders. — © BELGA

5. Heruitgave van 2015

FCB is met zestien zeges in de Supercup de recordhouder, voor Anderlecht (13). De club van Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe wonnen de laatste drie edities waaraan ze deelnamen. Zo legde Club vorig jaar toenmalig vicekampioen en bekerwinnaar Racing Genk over de knie met 3-2.

Toch zullen ze bij Club ook eens terugdenken aan 2015. Dat was de laatste keer dat ze de Supercup verloren. Blauw-zwart ging met 1-0 de boot in. Tegenstander toen? Jawel, AA Gent.