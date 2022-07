Wout van Aert trekt opnieuw ten aanval, maar deze keer grijpt de ploegleiding wel (laat) in: geen herhaling van Longwy-debacle

Na het klimgeweld in de Alpen was de rit van zondag naar Carcassonne eindelijk weer voer voor de sprinters. En dus trok groene trui Wout van Aert nog maar eens ten aanval. Maar deze keer greep de ploegleiding van Jumbo-Visma wel in, zodat een herhaling van het Longwy-debacle werd vermeden.

Matej Mohoric stak in de vijftiende Touretappe het vuur aan de lont, maar na amper zes kilometer koers was het de onvermoeibare Wout van Aert die samen met Nils Politt ten aanval trok. Alleen Mikel Honoré kon nog de sprong naar voren maken, waardoor we opnieuw een aanvalstrio kregen.

Zo kregen we dezelfde situatie als in de zesde etappe naar Longwy, toen Van Aert met de Deen Jakob Fuglsang en de Amerikaan Quinn Simmons een monsterontsnapping opzette. Die echter gedoemd was om te mislukken. Aan de voet van de voorlaatste helling werd Van Aert ook als laatste vluchter ingerekend en meteen achtergelaten, waarna Tadej Pogacar in Lonwy naar winst sprintte. Achteraf kwam er heel wat kritiek op de ploegtactiek van Jumbo-Visma, want had Van Aert niet beter gewoon een dagje in het peloton gebleven om dan aan de finish te sprinten en punten te sprokkelen voor het groen...?

Bij Jumbo-Visma hebben ze duidelijk hun lesje geleerd na dat debacle en toen duidelijk werd dat ook deze keer de ontsnapping slechts uit drie renners zou blijven bestaan en het peloton hen nooit veel vrijheid zou geven, kreeg Van Aert de teamorders om zich opnieuw te laten uitzakken tot bij het peloton. Weliswaar pas na een zo’n veertig kilometer in de aanval nam hij de tijd om een plasje te maken en zo energie te sparen voor later.