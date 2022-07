Goud voor Thibeau Spits op EK jumping jeugd, zilver voor Thibault Philippaerts: “De jeugd in België is heel sterk”

Thibeau Spits en Thibault Philippaerts hebben zondag in het Spaanse Oliva goud en zilver veroverd op het EK voor young riders. Spits liet met zijn 11-jarige merrie Classic Touch vijf ronden lang alle balken liggen. Met 2,90 punten deed hij het net geen vier punten beter dan Philippaerts (6,66 punten), die met Derby in de tweede ronde één springfout maakte en zo het zilver veroverde. De Ier Harry Allen mocht als derde het podium op.

Een andere Belg, Roy van Beek, liet met Chacco na twee springfouten verstek gaan voor de tweede ronde van de finale. Tristan Guisson paste met Naturelle voor die finale. Zij eindigden op de 21ste en 27ste plaats. Samen met Spits en Philippaerts veroverden ze zaterdag wel goud in de teamcompetitie.

Sterk in teamcompetities

Ook bij de junioren won België de teamcompetitie. Individueel pakte Aurelia Guisson (NoLimit) in die leeftijdscategorie het zilver en Evelyne Putters (Nabeau) het brons. Bij de kinderen moesten Estee Bomeré (History), Marthe-Louize Dieu (Jazz), Pieter Jan Anthonissen (Odessa) en Brent de Schrijver (LIV Good) vrede nemen met een zesde plaats. Vorig jaar veroverden de Belgische teams in het Portugese Vilamoura in de drie leeftijdscategorieën het goud.

Thibault Philippaerts was tevreden met zijn tweede plek in Oliva. — © Dirk Caremans

“De jeugd in België is nu eenmaal heel sterk. Dat heeft te maken met talent en met goede paarden, maar ook met de begeleiding en omkadering die heel professioneel is”, verklaart Thibault Philippaerts het succes. “Dit weekend werd nog maar eens duidelijk dat die professionele benadering wel degelijk loont.”