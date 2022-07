Zuid-Europa staat in brand: op deze plekken woeden ernstige bosbranden

Zuid-Europa wordt al enkele dagen geteisterd door extreme temperaturen. Met bosbranden tot gevolg. Die hebben al tot de evacuatie van duizenden mensen in Portugal, Frankrijk en Spanje geleid. Ook in Griekenland en Kroatië woeden er hevige bosbranden. Verwacht wordt dat de hittegolf ook in de komende week zal aanhouden.

Frankrijk

Aantal hectare verwoest: +10.000

Aantal geëvacueerden: +/- 14.000

Aantal doden: 0

Sinds donderdag zijn al ongeveer 14.000 mensen geëvacueerd uit het Franse departement Gironde, waar al enkele dagen bosbranden woeden. Het is de grootste bosbrand in 32 jaar. Meer dan 1.200 brandweermannen werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. Dat hebben de regionale autoriteiten meegedeeld in een verklaring.

De andere brand, die al 3.100 hectare in de as heeft gelegd, was langs de Atlantische kust bij de “Dune du Pilat” - de hoogste zandduin van Europa. Ook de komende dagen zou de hitte nog aanhouden, met vandaag een hoogtepunt met temperaturen die boven de 40 graden zullen stijgen.

© AP

Spanje

Aantal hectare verwoest: +5.500

Aantal geëvacueerden: +/- 3.000

Aantal doden: 360 hitte

Ook in Spanje woedden de afgelopen dagen verschillende bosbranden na dagen met uitzonderlijk hoge temperaturen, die zelfs opliepen tot 45,7 graden. Die temperaturen hebben al het leven gekost aan 360 mensen, volgens cijfers van het Carlos III gezondheidsinstituut.

Meer dan 3.000 mensen zijn geëvacueerd moeten worden in de buurt van Mijas, een stad in de provincie Malaga. Ook in de regio Extremadura woeden hevige bosbranden.

© REUTERS

Portugal

Aantal hectare verwoest: +39.000

Aantal geëvacueerden: 800

Aantal doden: 1 + 238 hitte

Sinds zaterdag beginnen de temperaturen in Portugal langzaamaan te zaken. In de dagen daarvoor werden er recordtemperaturen gemeten van wel 47 graden met bosbranden tot gevolg. Sinds vorige week is de noodtoestand van kracht. Ongeveer 800 mensen zijn al uit hun huizen geëvacueerd. De brandhaarden situeren zich vooral in het noorden van het land.

In totaal werd dit jaar al 39.550 hectare verwoest door bosbranden. Dat is meer dan een verdrievoudiging van het gebied dat vorig jaar in dezelfde periode door branden werd verwoest, blijkt uit gegevens van het Instituut voor Natuur- en Bosbehoud.

Volgens het Portugese ministerie van Volksgezondheid zijn er al 238 mensen overleden door de extreme temperaturen. Er is ook een piloot omgekomen toen zijn blusvliegtuig neerstortte.

© AFP

Kroatië

Ook langs de Adriatische kust in Kroatië hebben de afgelopen week branden gewoed. De brandhaarden situeren zich vooral rond Zaton en Šibenik. Al ruim 3.000 hectare bos is aangetast.

© AP

Griekenland

In Griekenland bestrijden brandweermannen bosbranden in het gebied rond Feriza, ongeveer 50 km ten zuidoosten van Athene. Ook in de buurt van Rethymno, aan de noordkust van Kreta woeden er hevige bosbranden. Zeven dorpen in de buurt zijn al geëvacueerd. Ook op het Griekse eiland Samos woeden stevige bosbranden.