Belgische meisjes eindigen als dertiende op WK basketbal U17 na ruime zege tegen Zuid-Korea

Pauline Bayart maakte indruk met 18 punten in de slotmatch. — © VDB

De Belgische basketbalmeisjes onder zeventien jaar, bijgenaamd Young Cats, hebben zondag hun derde en laatste klassementswedstrijd op het WK in het Hongaarse Debrecen winnend afgesloten. De jonge Cats haalden het makkelijk met 81-35 (rust: 40-21) van Zuid-Korea. Ze eindigen zo als dertiende in de eindafrekening.

De Belgische meisjes werden tweede in de groepsfase na een nederlaag tegen Hongarije (39-55) en overwinningen tegen Mexico (92-43) en Japan (60-57). In de eerste klassementswedstrijd was Mali vrijdag nipt te sterk met 59-55. Zaterdag werd de tweede klassementswedstrijd met ruime 88-42 cijfers gewonnen van Mexico.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de plaatsingswedstrijd om de dertiende plek rekenden de jonge Cats makkelijk af met Zuid-Korea. Het werd 81-35. Pauline Bayart (18 ptn), Deborah Mbombo (13 ptn), Victoria Cuyvers (12 ptn) en Louann Battiston (12 ptn) waren in die wedstrijd op dreef bij België.

De jonge Cats werden opgevist voor het WK nadat Rusland en Wit-Rusland werden uitgesloten. Het is de zesde keer dat België deelneemt aan een WK voor jongeren, alle zes keer met een vrouwenploeg. In de finale neemt de USA het op tegen Spanje.