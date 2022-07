Wordt hitte spelbreker voor de Red Flames in beslissende groepswedstrijd tegen Italië?

Tijdens de eerste groepswedstrijd van de Red Flames vorige week zondag in Manchester gaf het kwik bij het eerste fluitsignaal rond 17 uur zo’n 30 graden aan. Uitzonderlijk warm voor Noord-Engeland en dat speelde de Red Flames parten in een zonovergoten Manchester City Academy Stadium. Verschillende Flames kampten tegen IJsland al vroeg in de eerste helft met krampen door de hitte. “We hadden nochtans geprobeerd om de opwarming zo veel mogelijk in de schaduw te doen”, legt physical coach van de Red Flames Cedric Lehance uit. Maar het mocht niet baten. Onder meer Tine De Caigny had last van de warmte tegen IJsland. “Ik had niet verwacht dat het zó warm zou zijn. Ik had er dus wel moeite mee, ja. De staf had ons wel goed voorbereid door ons genoeg water en isotone drankjes te geven, maar het is nooit leuk om 17 uur in zo’n warmte te spelen.”

Maandag weerklinkt in Manchester het eerste fluitsignaal tegen Italië pas om 20 uur, maar doorheen de dag zal het kwik nog hoger stijgen dan tegen IJsland. Er worden temperaturen van maar liefst 36 graden verwacht. “Maar toch zullen we ons vasthouden aan onze klassieke strategieën”, aldus Lehance. “Zeggen tegen de speelsters dat ze meer moeten drinken? Hoeft niet”, zegt de physical coach. “Want dat wéten ze al. Voor het toernooi hebben alle speelsters een resem tests ondergaan, waaronder zweettests. Goede hydratatie is een van de parameters die we zeker altijd in de gaten houden. Na IJsland hebben we alle elementen geanalyseerd en stelden we individuele strategieën op. Iedereen reageert anders en dat weten we. We zijn voorbereid.”