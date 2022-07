Mannen met bivakmutsen zetten kamp op stelten: politie rukt massaal uit voor ‘grap’ van andere jeugdbeweging

Een jeugdbeweging die op kamp is in Lille heeft in de nacht van zaterdag op zondag een ander kamp in de buurt flink op stelten gezet. “Een tiental met bivakmutsen gemaskerde jongeren was eropuit getrokken om wat verderop op een andere kampplaats de vlag van twee andere jeugdverenigingen te gaan stelen”, schetst de politie regio Turnhout. “Dat veroorzaakte heel wat paniek bij de leden van de twee jeugdverenigingen. Zij vermoedden dat het om inbrekers ging en alarmeerden meteen de politie.”

De politie regio Turnhout ging met verschillende interventieploegen ter plaatse. Al snel werd het duidelijk dat de gemaskerde mannen jongeren van een andere jeugdbeweging waren die even verderop op kamp waren. Ze wilden bij wijze van grap de vlag van een andere jeugdbeweging bemachtigen.

De politie vraagt aan de jongeren die op kamp zijn om wat voorzichtiger te zijn. “Jongeren die met hun jeugdbeweging op kamp gaan, moeten zich kunnen uitleven en amuseren”, zegt de woordvoerder van de politie. “Maar zodra er activiteiten worden georganiseerd waarbij er bijvoorbeeld bivakmutsen worden gedragen of (nep)wapens worden gebruikt, vraagt de politie aan de leiding van de jeugdbeweging om dat vooraf toch even te melden aan de politie. Door de politie vooraf op de hoogte te brengen, vermijd je dat onze interventieploegen bij een eventuele noodoproep van gemaskerde of gewapende personen met de grote middelen uitrukken.”