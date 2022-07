Lanaken

Twee rijbewijzen zijn ingetrokken bij een controle op de Maaseikersteenweg in Smeermaas. De bestuurders testten positief op drugs. Vijf bestuurders legden een positieve alcoholtest af. In totaal werden 51 bestuurders gecontroleerd. Een bestuurder reed terwijl hij rijverbod had. Zijn voertuig werd geïmmobiliseerd.

De controle gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. mm