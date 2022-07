Beer holt naar fietsers op Oostenrijks bospad

Het dier werd gezien op een bosweg in de buurt van Langkampfen in Tirol, nabij de Duitse grens. Een bospad dat toepasselijk het ‘Berenpad’ heet.

In dezelfde regio werd in juni al een beer gespot door een wildcamera. Bij een schaap dat kort daarna werd gedood, werd een beer genetisch als aanvaller geïdentificeerd.

Vorig jaar werden er in Tirol maar liefst drie verschillende beren gespot, naast een groot aantal wolven. Dat blijkt uit genetisch bewijs nadat er schapen of ander wild was gedood. Was het enkele jaren geleden nog sensationeel als iemand sporen van een beer zag in Tirol, is het nu bijna normaal.