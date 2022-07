Voor tweede keer drugslab gevonden in huis op Stalkerweg: persoon in kritieke toestand naar ziekenhuis gebracht

De Stalkerweg in Zutendaal is momenteel afgesloten voor een onderzoek naar een drugslab in een keuken van een huis. Ook de civiele bescherming is aanwezig. De hulpdiensten stootten op het lab toen er een oproep binnenkwam dat een man hulp nodig had. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het intussen met hem gaat, is nog niet gecommuniceerd. De politie CARMA is nog bezig met het onderzoek. Het parket Limburg is intussen op de hoogte gebracht.

Het is trouwens niet de eerste keer dat in het betreffende huis een drugslab is gevonden. Het gebeurde al een keertje in 2019.

