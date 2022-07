Eens een succesvol acteur maar nu werkt Armie Hammer (35) als conciërge in een hotel

Om toch wat geld in het laadje te brengen, werkt Hammer als conciërge in een resort op de Kaaimaneilanden. Ook zou hij er zogenaamde timeshare-accommodaties verkopen, waarbij verschillende kopers samen een vakantiewoning aankopen om daar dan om beurt te verblijven.

Aanvankelijk werd dat nieuws eerst ontkend door de advocaat van Hammer maar op een flyer van het Morritt’s Resort op sociale media werd de acteur duidelijk herkend. Toen de vraag opnieuw gesteld werd aan Andrew Brettler antwoordde hij via een e-mail aan magazine People: “Ik kan niet bevestigen of ontkennen of het nieuws waar is. Ik weet hier niets over. En mocht het al waar zijn, waarom halen jullie hem dan door het slijk voor het hebben van een normale job? Ik zie de nieuwswaarde niet.” Inmiddels heeft een anonieme bron binnen het resort bevestigd dat de 35-jarige acteur er wel degelijk werkt.

Kannibalisme

En dat is nodig want volgens het Amerikaanse tijdschrift ‘Variety’ zou de voormalige acteur kampen met zware financiële problemen. Zijn familie heeft de geldkraan dichtgedraaid na vergaande beschuldigingen van seksueel misbruik en kannibalisme eind 2020. Ook werd de ‘Call Me By Your Name’-acteur beschuldigd van verkrachting door een vrouw waarmee hij kort een relatie had maar dat heeft Hammer altijd ontkend.

In 2021 liet Hammer zich vrijwillig opnemen in een ontwenningskliniek, waarvoor werd nooit gespecificeerd, en na zijn behandeling vond hij tijdelijk onderdak bij collega-acteur Robert Downey Jr. Die laatste heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in het verleden zelf kampte met diverse verslavingen. Ook zou de ‘Iron Man’-ster hem een tijdje financieel ondersteund hebben.

Maar inmiddels zou Hammer dus opnieuw verkast zijn naar de Kaaimaneilanden en zou hij zich focussen op zijn job en twee kinderen: Harper Grace (7) en Ford Armand Douglas (5). Ook zij wonen samen met hun moeder Elizabeth Chambers, de ex-vrouw van Hammer, op de eilanden.