LIVE. Sprinters mogen vandaag hopen op een kans, maar opletten voor waaiers

Dit is het laatste loodje voor de derde en laatste rustdag die in de finishplaats Carcassonne wordt gehouden. Wordt het eindelijk nog eens een massaspurt, of moeten we wachten op Cahors van vrijdag, of de Champs-Elysées van zondag om de door de bergen uitgewoonde sprinters nog eens aan het werk te zien? Dat is dé vraag van één miljoen. Volg de vijftiende etappe hier live.