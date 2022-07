Drie hectaren tarwe afgebrand op ’t Hasselt: brandgevaar hoog omdat alles kurkdroog is

Zaterdag rond 16 uur kwam de melding binnen van de brand. Toen de eerste brandweerwagens richting ’t Hasselt reden, tekende zich een zwarte rookwolk af in de lucht. Meteen werd versterking opgeroepen. “Bij aankomt stond al zo’n 1,5 hectaren akker in brand. Het brandde al over een strook van 200 meter en de vlammen waren tot 2 meter hoog”, zegt Koen Maes, brandweerofficier. “Het vuur dreigde over te slaan op aanpalende velden. Maar dat hebben we gelukkig kunnen voorkomen. Zo’n 3 hectaren van deze landbouwer is wel helemaal afgebrand.”

Gevaarlijk

Hoe het vuur ontstond is onduidelijk. “De brand begon middenin het veld waar op dat moment niemand was. Op een plek waar de tarwe al was gemaaid. Van daaruit is het ook in de tarwe gegaan die ze een van de komende dagen zouden maaien. Maar zaterdagnamiddag was er niemand aan het werk. Hoe de brand begon, weten we niet. Een weggegooide sigarettenpeuk is op die plek sowieso uitgesloten. Maar het is momenteel kurkdroog, ook in de bossen. En dat maakt dat het brandgevaar reëel is en de mensen best oppassen”, aldus nog de brandweerofficier.

Momenteel geldt in Limburg nog steeds brandrisico geel. Een opschaling een van de komende dagen lijkt te verwachten met de weersvoorspellingen.

mm