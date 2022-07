Team Antwerp met perfect rapport naar kwartfinale op 3X3 Challenger in Pristina

Op de 3X3 Challenger in de Kosovaarse hoofdstad Pristina kwalificeerde Team Antwerp zich met een perfect rapport en een 2 op 2 voor de kwartfinale. Vanavond om 18 uur kampt Team Antwerp versus Ulaanbaatar MMC Energy voor een stek in de halve finale.

In poule A opende Team Antwerp op de 3X3 challenger in Pristina met een 22-10 overwinning versus Zaisan MMC Energy (Mongolië). Ook in de tweede groepswedstrijd kenden Nick Celis, Bryan De Valck, Caspar Augustijnen en Thibaut Vervoort geen problemen en wonnen met 20-10 van het Duitse Dusseldörd LFDY.

Vanavond volgt de kwartfinale versus Ulaanbaatar MMC Energy. De winnaar van dit toernooi casht 15.000 dollar. De nummer 5 krijgt nog 4.000 dollar. Team Antwerp is in de winning-mood en gaat na winst in het Franse Bordeaux en het Nederlandse Utrecht voor een derde toernooi winst op een rij. De top-twee van de 3X3 challenger in Pristina krijgt een ticket voor de World Tour in het Hongaarse Debrecen (27 en 28 augustus).