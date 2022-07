Vier op een rij voor Chicago Sky met schitterende Emma Meesseman

Chicago Sky had het in het warme Dallas en versus de Wings niet onder de markt. Drie kwarts stond de leider in de WNBA in het krijt. Na een 42-41 score halfweg en een 65-59 achterstand na drie kwarts volgde er echter een schitterend slotschuifje (16-30) . Emma Meesseman schitterde en stuwde met 23 punten (10 op 13 shots, 3 op 3 vrijworpen) 8 rebounds en 7 assists Chicago Sky mee naar de 81-89 overwinning. Julie Allemand tekende voor 2 punten, 1 rebound en 8 assists. Meteen de vierde opeenvolgende zege en met 19 op 25 prijkt het team uit de Windy City, met Ann Wauters als assistent-coach, nog steviger op de eerste stek in de WNBA. Na twee wedstrijden on the road volgt woensdag in de eigen Wintrust Arena de topper tegen Seattle Storm.