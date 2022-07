Acrogymnaste Kim Bergmans neemt afscheid met goud op de Wereldspelen met acrotrio: “Hebben ervoor moeten vechten”

Kim Bergmans, Lise De Meyst en Bo Hollebosch hebben zaterdag de gouden medaille veroverd in de teamcompetitie (trio) in het acrogym bij de vrouwen op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham.

Met 29.970 punten haalden ze het van Portugal (29.150) en Oekraïne (28.600). Na de eerste balansoefening zag het er nochtans heel wat minder goed uit, want toen maakten ze een foutje en dat kostte punten. “We hebben er echt voor moeten vechten”, gaf Kim Bergmans na afloop toe. “In die eerste oefening gaan we in de fout, maar we hebben ons meteen herpakt en zijn hier beloond om niet op te geven. Na die eerste oefening ging alles in stijgende lijn richting de finale.”

Kim Bergmans. — © Kms

Voor het Belgische acrotrio was het de laatste wedstrijd als team. “Nu mag ik echt met pensioen gaan. Nu kan ik met een gerust hart en een goed gevoel stoppen met turnen. Dit is een droom die uitkomt. Het gevoel om met dat goud op dat podium te staan, was onbeschrijflijk.”