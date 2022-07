Opnieuw Belgische teleurstelling op WK atletiek: Debjani en Verheyden niet voorbij reeksen 1.500 meter

De 31-jarige Debjani moest in de loodzware tweede reeks aan de bak, met aan zijn zijde onder meer het Noorse fenomeen en olympisch kampioen Jakob Ingebrigtsen. Onze landgenoot bengelde de hele race achteraan en finishte in 3:39.96 op de twaalfde plaats, op meer dan vijf seconden van de Australiër Stewart McSweyn (3:34.91). Ingebrigtsen liet zich in de laatste meters uitbollen en finishte zo op de derde plaats. Meer dan voldoende, want de top zes van elke reeks stoot door, net als de beste zes verliezende tijden. Voor Debjani betekende het zoveel als de uitschakeling.

Ruben Verheyden, de Europese U23-kampioen van vorig jaar op de 1.500 meter, eindigde bij zijn WK-debuut in de derde en tevens laatste reeks in 3:39.46 op een meer dan verdienstelijke zevende plaats, waarmee hij op een honderdste van een seconde van de kwalificatie strandde. Dat levert hem in de einduitslag een 30e plaats op, Debjani is 34e.

