Britse man dood aangetroffen in Italiaans hotel, politie denkt aan fout gelopen seksspelletje

Een Britse makelaar is dood aangetroffen in een hotel in het Italiaanse Firenze, zijn vriendin werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De lokale politie opende een onderzoek en vermoedt dat een seksspelletje tussen het koppel totaal uit de hand gelopen is. Dat schrijft de Britse krant ‘Daily Mail’.

Het stel wandelde volgens getuigen rond 2.00 uur in de ochtend het hotel binnen, duidelijk opgewekt. De 40-jarige man, die niet bij naam wordt genoemd, werd enkele uren later dood aangetroffen in zijn kamer in het viersterrenhotel Continentale. Naast hem lag een zwaargewonde 43-jarige vrouw met snijwonden en kneuzingen over haar hele lichaam.

Het was een kamermeisje die het koppel aantrof nadat verschillende andere hotelgasten bij de receptie melding hadden gemaakt van lawaai en geklop. Het kamermeisje klopte op de deur waarop de vrouw alarm sloeg en de politie gealarmeerd werd.

Bloed

Paramedici haastten zich naar het hotel, gelegen op een steenworp van de beroemde Ponte Vecchio-brug in Firenze, en de vrouw werd naar het Careggi-ziekenhuis in de stad gebracht. Haar toestand zou ernstig maar stabiel zijn. “Haar huidige toestand is ernstig, maar ze is stabiel en haar verwondingen zijn niet levensbedreigend”, aldus een politiebron. “We hopen haar ergens in de komende uren te ondervragen.”

Het echtpaar, vermoedelijk afkomstig uit Manchester, was pas vrijdagavond bij het hotel aangekomen en zaterdagochtend vroeg werd alarm geslagen. Een politiebron vertelde aan de Daily Mail: “De betrokkenen zijn allebei Brits en op dit moment werken we aan twee theorieën. Een over een erotisch spel dat fout is gegaan of een soort huiselijke ruzie, maar de algemene richting is die van een erotisch spel.” Ook lag er bloed in de kamer. ‘Forensische teams zijn daarmee bezig. Het onderzoek loopt.”