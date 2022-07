Papa (41) overlijdt bij zware crash, zevenjarig zoontje naar ziekenhuis

Bij een zwaar ongeval langs de Torhoutsesteenweg in Veldegem is zaterdagavond een 41-jarige Torhoutenaar om het leven gekomen. Zijn zevenjarige zoontje werd met een hoofdletsel naar het ziekenhuis overgebracht maar is buiten levensgevaar

Het slachtoffer volgde om 21.25 uur de Torhoutsesteenweg richting Torhout. Ter hoogte van de Boutensdreef liep het evenwel grondig mis. De bestuurder raakte van de rijweg af en knalde aan de overkant van de rijweg tegen een elektriciteitspaal, die afknakte. De wagen kwam op zijn dak tot stilstand in een berm.

© Jelle Houwen

De klap was bijzonder hevig en de bestuurder, een 41-jarige Torhoutenaar, was op slag dood. Zijn zevenjarige zoontje die ook in de wagen zat werd met een hoofdletsel naar het ziekenhuis overgebracht. Het jongetje zou buiten levensgevaar zijn.

Volgens ooggetuigen reed het slachtoffer aan hoge snelheid en haalde hij vlak voor het ongeval enkele wagens in. “Dat kan ik bevestigen noch ontkennen”, zegt woordvoerder Alain Van Acker van de politiezone Het Houtsche. “Dat zal het verdere onderzoek moeten uitwijzen.”

Het is nog niet duidelijk of het parket een deskundige ter plaatse zal sturen. De Torhoutsesteenweg is momenteel versperd.

(Jelle Houwen)