Politie waarschuwt: oplichters zijn deze zomer actiever dan ooit

Valse bankmedewerkers die bellen, herinneringen om achterstallige boetes of verzendkosten voor postpakjes te betalen tot mensen die plots van de politie een mail krijgen dat ze van seksueel misbruik worden beschuldigd. Voor oplichters is het duidelijk nog geen vakantie. “Integendeel, ze zijn actiever dan ooit”, waarschuwt de politie.

“De vakantiestemming kan daar zeker een reden voor zijn. Criminelen maken van elke mogelijke opportuniteit misbruik om mensen proberen op te lichten”, zegt Jana Verdegem van de federale politie.

En het erge is dat het nog vaak lukt ook. Minder dan vroeger, dat wel. Maar in 2021 werd via phishing toch nog 9 miljoen euro buitgemaakt in ons land, volgens Isabelle Marchand van Febelfin. En geen enkele sector ontsnapt er aan.

Valse bankmedewerkers

Deze week waarschuwde de lokale politiezone Mira (Waregem) nog voor een nieuwe vorm van oplichting waarbij vooral ouderen worden geviseerd. Oplichters doen zich voor als bankmedewerker en gaan bij de slachtoffers thuis langs, zogezegd om te helpen met hun bankzaken. Uiteraard hebben ze minder nobele bedoelingen.

“De dader vraagt naar de bankkaart van het slachtoffer en doet een aantal handelingen ter plaatse. De politie vermoedt dat dat gebeurt met een kaartlezer en via PC-banking. Ook de geheime code van het slachtoffer wordt ontfutseld.”

Nadien gebeuren diverse geldafhalingen, online aankopen en ook overschrijvingen naar het buitenland. Er wordt geld van spaarrekeningen overgezet naar de zichtrekening, zodat ook dat geld kan gestolen worden. Slachtoffers zijn op die manier grote bedragen kwijt. De daders gaan volgens de politie georganiseerd te werk en zijn op dit moment vooral actief in de regio rond Waregem. Maar uit ervaring weet de politie dat zulke daders geregeld in een andere regio proberen toe te slaan.

Achterstallige verkeersboetes

De politiezone RIHO (Hooglede, Izegem, Roeselare) kreeg de voorbije dagen dan weer verschillende meldingen over zogezegde achterstallige betalingen van verkeersboetes in binnen- en buitenland waarbij de geadresseerden wordt gevraagd om die met spoed te betalen. Anders komen er extra kosten.

De politie van Sint-Niklaas waarschuwt dan weer voor een opvallend geval van oplichting waarbij mensen beschuldigd worden van zeer zware feiten. Het gaat dan om kinderpornografie, sekshandel, pedofilie, exhibitionisme en cyberporno. Er is zelfs sprake van een arrestatiebevel.

“De politie heeft hier niets mee te maken en er is geen sprake van dat wij dergelijke brieven versturen”, zegt Kim Maes van de politie van Sint-Niklaas. “Vandaar dat we nog eens oproepen om niet op de brief te reageren.”

De bewuste brief of mail draagt het logo van de federale politie en is ondertekend door de commissaris-generaal zelf, wat ongezien is. En nog opvallend: in het schrijven is er sprake van ‘de rijkswacht’, terwijl die al sinds de politiehervorming begin 2000 niet meer bestaat.

Wie de mail krijgt wordt aangeraden hem te negeren.

Sextortion

Safeonweb, de centrum voor cybersecurity van de overheid, waarschuwt dan weer voor een nieuwe golf van sextortion, waarbij je een bericht krijgt van afpersers die zeggen dat je computer gehackt werd en dat er intieme beelden van je gemaakt zijn terwijl je naar porno keek.

De afpersers dreigen ermee om die beelden te verspreiden op het internet zodat iedereen ze kan zien. Wil je dat tegenhouden, moet je 5.000 euro storten.

“Ook hier gaat het uiteraard om oplichters”, zegt de woordvoerder.

Pakjesfraude

En ook de naam van bpost wordt weer duchtig misbruikt. Iedereen laat wel eens een pakje thuiskomen. Krijg je nadien in naam van de bpost een email dat je nog 6,75 euro achterstallige verzendingskosten dient te betalen, zijn er veel mensen geneigd dat te geloven. “Kijk vooral goed naar het adres van de afzender en bel desnoods eerst even naar je postkantoor als je twijfelt, geeft bpost als raad mee.

Om je te beschermen tegen phishing gelden een aantal algemene regels, zegt Jana Verdegem van de federale politie.

*Ga goed na wie de afzender van een e-mail of bericht is.

*Let op met het openen van bijlagen en controleer de echtheid van links. Twijfel je, surf dan rechtstreeks naar de website van het bedrijf in plaats van de link in het bericht te gebruiken.

*Als je de vraag krijgt om je persoonlijke en financiële gegevens bij te werken of je wachtwoord te wijzigen, doe dit dan nooit.

Wie zo een mail krijgt, wordt gevraagd hem door te sturen naar verdacht@safeonweb.be