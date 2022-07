Ex-verloofde van Kim Clijsters opgenomen in tennis Hall of Fame

De Australische tweevoudige grandslamwinnaar Lleyton Hewitt (41) is zaterdag opgenomen in de Hall of Fame van het tennis. Dat gebeurde tijdens een ceremonie op het ATP-toernooi in het Amerikaanse Newport.

De intussen 41-jarige Hewitt verzamelde in een loopbaan van achttien jaar dertig ATP-titels. De ex-verloofde van Kim Clijsters won de US Open in 2001 en Wimbledon in 2002. De tennisser uit Adelaide won ook tweemaal de Masters (2001 en 2002) en schopte het tot de finale van de Australian Open in 2005.

Hewitt werd tijdens de inhuldiging vergezeld door zijn vrouw Bec en zijn drie kinderen. — © REUTERS

De Australiër stond tussen november 2001 en april 2003 75 weken aan kop van de ATP-ranking. Ook in de lente van 2003 prijkte hij vijf weken helemaal bovenaan. Na zijn actieve carrière werd hij kapitein van het Australische Davis Cup-Team

Ook heel wat andere Hall of Fame-leden, zoals Stan Smith, Andy Roddick, Tracy Austin, Gigi Fernandez en Rosie Casals, waren aanwezig. — © AP

Lleyton Hewitt. — © AP