Driebander Eddy Merckx stoot zich naar bronzen medaille op de Wereldspelen

Driebander Eddy Merckx heeft zaterdag brons veroverd op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham (Alabama). In de kleine finale haalde onze landgenoot het met 40-24 van de Colombiaan Pedro Gonzalez.

Merckx slaagde er eerder op zaterdag niet in zich te plaatsen voor de finale. Bij de laatste vier moest hij zijn meerdere erkennen in de Nederlandse regerende wereldkampioen Dick Jaspers, tevens de nummer een van de wereld: 40-16.

In 2013 in het Colombiaanse Cali veroverde Merckx al eens zilver op Wereldspelen. Toen verloor hij in de finale van de Italiaan Marco Zanetti (UMB 3), die vier jaar later in het Poolse Wroclaw in de finale verloor van Sanchez.

Voor Team Belgium was het de vijftiende medaille in Birmingham. De Belgische delegatie telt tot dusver negen gouden, een zilveren en vijf bronzen plakken.