De nieuwe sprintkoning heet Fred Kerley, de anti-Usain Bolt in veel opzichten maar hij wil wel beter worden dan hem

Ok, het blijven de haantjes van de atletiek en wat machopraat is nooit veraf bij de mannen van de sprint. Maar de 100m blijft een publiekstrekker. Maar voorlopig kan niemand in de buurt komen van Usain Bolt in zijn topdagen, en al zeker niet in de buurt van zijn wereldrecord, 9.58 seconden. Het eerste WK op Amerikaanse bodem werd wel een clean sweep, een volledig podium: goud voor Fred Kerley (9.86), zilver voor Marvin Bracy (9.88), brons voor Trayvon Bromell (9.88). “Ik zei dat we het zouden doen, en we deden het: USA is back”, zegt Kerley. Het Amerikaanse publiek uiteraard door het dolle heen, de ‘Stars and Stripes’ gingen de lucht in.

Het zag er veelbelovend uit een dag eerder. Want zelfs Bolt deed het nooit: in de eerste ronde van een WK snelde Kerley naar 9.79, met een topsnelheid van 43 kilometer per uur en haast niet vertragend. Anders gezegd: de snelste kampioenschapschrono aller tijden in een eerste ronde. En alsof hij even een brood gingen kopen, zo makkelijk zag het eruit. Dat beloofde, toch?

Niet dus, een kampioenschap afwerken is nog iets anders dan één keer snoeihard lopen. “De chrono telde niet in de finale, enkel de plaats.” Toch verdient Kerley credits. Hij schoolde zich op latere leeftijd weer om van 400-meterloper naar de kortere afstanden. En of hij veelzijdig is, hij is een van de drie sprinters die onder 10 seconden liepen op de 100m, onder de 20 seconden op 200m en onder 44 seconden op 400m. Enkel Wayde van Niekerk, wereldrecordhouder 400m, en Michael Norman, wereldrecordhouder 400m indoor, deden hetzelfde. Kerley is de eerste die zowel de 100m, 200m als 400m won op Diamond League-meetings. Kerley pakte al zilver op de Olympische Spelen van Tokio 2021. “De vorige Olympische Spelen miste ik goud op 0,4 seconden, nu deed ik het wel.” Toen ging ene Marcell Jacobs aan de haal met de titel. Geheel symbolisch met zijn olympische titel – de meest anonieme olympische sprintkampioen ooit – gaf Jacobs forfait voor de halve finales van de 100m op dit WK. Uittredend wereldkampioen Christian Coleman, terug na een dopingschorsing, eindigde als zesde (10.01).

Kerley is in veel opzichten de anti-Bolt. Hij heeft niet echt veel uitstraling. Hij oogt onverstoorbaar, praat monotoon. Toch wil hij zijn stempel drukken op de sprint. “Usain Bolt is een rolmodel. We willen allemaal zoals hem zijn. Ik wil niet vergeten worden in de sport, ik worden herinnerd als de grootste. Als ik daarvoor wereldrecords nodig heb, het zij zo.” Hij heeft nog wat werk.

Met zijn talloze tattoos trekt hij alvast de aandacht: borst, schouder, armen, hij staat vol. “Waar ik vandaan kom, laat iedereen tattoos zetten.” Een van zijn tattoos: ‘Meme’. Het is de bijnaam van zijn oma, door wie Kerley werd opgevoed nadat zijn vader in de gevangenis belandde en zijn moeder “nam de verkeerde beslissingen in het leven”. “Aunt Virginia is de vrouw die mij gemaakt heeft tot wie ik ben, zij heeft mij opgevoed met dertien kinderen. We hadden één slaapkamer, met z’n dertien. Door de tattoo is ze altijd bij mij. Zij zal nu denken dat ik great things deed.” Hij heeft geen rancune tegenover zijn ouders. “Ik ben een volwassen man, ik praat nog altijd met hen. Ze waren niet hier maar ze zullen wel gekeken hebben.”