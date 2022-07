Spanje mag na late goal tegen Denemarken naar kwartfinales EK vrouwenvoetbal

Spanje heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de kwartfinales op het EK vrouwenvoetbal in Engeland. Op de derde en laatste speeldag in groep B haalde La Roja het in Brentford met het kleinste verschil van Europees vicekampioen Denemarken (1-0) dankzij een doelpunt in de slotfase van de bij de rust ingevallen Marta Cardona.