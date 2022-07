Rory McIlroy en Victor Hovland gaan strijden om de 150ste The Open titel

De slotdag van ‘The Open’, het vierde en laatste majortoernooi in het golf, lijkt uit te draaien in een duel tussen Rory McIlroy en Victor Hovland. Na de derde dag tellen de Noord-Ier en Noor met -16 vier slagen minder dan Cameron Young en Cameron Smith (-12), de leiders na dag één en twee. Bij onze Belgen maakte Thomas Pieters een reuzensprong van 33 plaatsen en staat 13de. Thomas Detry viel terug naar de 48ste plaats.

Na de derde dag van de 150ste editie van ‘The Open’ beschikken Rory McIlroy en Viktor Hovland over de beste papieren om Claret Jug, de winnaarstrofee, hoog te houden. Victor Hovland begon ijzersterk met 5 birdies uit zijn eerste 10 holes. Hij telde toen even 2 slagen minder dan ‘Rors’. Daarna vond de 24-jarige Noor moeilijker het gaatje. Pas op de slothole lukte het nummer 9 van de wereldranglijst zijn zesde birdie van de dag. Hovland tekende voor 66 slagen (-6). Als Hovland wint, is het zijn ‘maiden’ majorzege.

Ook Rory McIlroy leverde een kaart met eenzelfde resultaat van 66 in. De Noord-Ier die het nummer 2 van wereldranglijst is, produceerde op de Old Course van St. Andrews vijf birdies, 1 eagle (hole 9) en eenzame bogey (hole 17). Als Rory McIlroy zou winnen, komt er een einde van 8 jaar zonder majortitel voor de 4-voudige majorwinnaar. Voor McIlroy zou het na 2014 zijn tweede Open titel worden.

Bij Cameron Smith, leider na 36 holes, stond de putter koud. In tegenstelling tot de voorgaande twee dagen scoorde hij maar drie birdies en moest een bogey en double bogey incasseren. Met een rondescore van 72 slagen (par) kom je geen slag vooruit. Smith blijft op -12 trappelen.

Cameron Young, leider na de openingsdag, vervoegde zich op de derde plaats. De Amerikaan liep de heimat van de golf in 71 slagen (-1). Zo klom Young op naar eveneens -12.

In hun zog volgen de Zuid-Koreaan Si Woo Kim en de Amerikaan Scottie Scheffler (-11) gevolgd door de Amerikaan Dustin Johnson (-10). Ook de Engelsen Tommy Fleetwood en Matt Fitzpatrick (-9) kunnen nog een kleine rol van betekenis spelen.

De derde ronde van Thomas Pieters was met 67 slagen (-5) zeer behoorlijk. Maar achteraf gezien zal de 30-jarige Antwerpenaar beseffen dat hij een top 10 notering liet liggen. Na een bogey op hole 2 begon Pieters aan een birdiefestival (6 stuks) met zelfs een eagle (hole 9). Na hole 14 kende de Belgische nummer één een voorlopige dagscore van -7 en een totaal van -9. Zo dook hij vlotjes de top 10 binnen. Drie opeenvolgende mindere afslagen (op hole 15-, 16 en 17) fnuikten de kans op een superronde met telkens een bogey als gevolg. Pieters sloot nog af met een birdie en staat met een totaal van -7 op 13de plaats.

Met een dagscore van 74 slagen kende Thomas Detry zijn minste ronde van de 150ste editie van ‘The Open’. Tijdens de eerste 12 holes leek de 29-jarige Brusselaar gestaag verder te bouwen op zijn spel van de eerste twee dagen. Daarna kantelde het momentum en incasseerde het nummer 151 van de wereld vier bogeys op de laatste zes holes. Detry maakte dag drie vol in 74 slagen (+2) om uit te komen op een totaal van -3. Daarmee staat hij 48ste, een terugval van 30 plaatsen.