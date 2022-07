Motorrijder botst tegen slagboom en komt zwaargewond op sporen terecht: “Treinbestuurder kon aanrijding voorkomen”

Een motorrijder is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval aan een spooroverweg in Berlaar. De man botste met zijn motorfiets tegen een slagboom en kwam op de sporen terecht.

Het ongeval deed zich om iets voor 19u voor op de spooroverweg aan het kruispunt van de Liersesteenweg met de Bastijnstraat. “Het slachtoffer was vermoedelijk verblind door de zon en botste tegen een slagboom. Bij die aanrijding is de motorrijder op een van de sporen terechtgekomen”, vertelt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel.

De machinist van een trein die er op een naastliggend spoor passeerde, sloeg meteen alarm. “Hij knipperde met zijn lichten naar een collega op het andere spoor. Op die manier kon hij een aanrijding voorkomen”, legt Petit uit. Vanuit de verkeersleiding van Infrabel was ook een noodsignaal uitgestuurd naar alle treinbestuurders in de betrokken zone.

© BFM

Het slachtoffer, naar verluidt een zeventiger, liep zware verwondingen op. De man werd ter plaatse gereanimeerd. Hij is onder begeleiding van een mug overgebracht naar het ziekenhuis. Door het verkeersongeval was het treinverkeer op de spoorlijn Lier-Aarschot meer dan een uur onderbroken. Omstreeks 20.10u werd het spoor opnieuw vrijgegeven. “Er is plaatselijk wel nog hinder omdat de slagboom beschadigd is. Onze mensen gaan die nog herstellen”, zegt Frédéric Petit.

Om 21.45u verliep het treinverkeer opnieuw normaal. De beschadigde slagboom is hersteld.

(svh, tdk)