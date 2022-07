Belgische korfballers verslaan Taiwan en spelen tegen eeuwige rivaal Nederland om goud op Wereldspelen

De Belgische korfballers hebben zich op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham geplaatst voor de finale. België neemt het in de strijd om goud op tegen eeuwige rivaal Nederland.

De Belgian Diamonds versloegen zaterdag in de halve finale Taiwan na een spannend duel met 19-18. De Belgen sloten in Birmingham de groepsfase af met het maximum van de punten, na zeges tegen Duitsland (26-9), China (27-11) en Suriname (29-14). Als winnaar in poule B keken ze in de halve finales Taiwan, de runner-up uit groep A, in de ogen.

In de andere halve finale nam Nederland, de winnaar in groep A, het op tegen Duitsland, de tweede in de groep van België. Oranje haalde het vlot met 26-12. De finale en wedstrijd om het brons volgen zondag.

Team Belgium pakt dus al zeker een vijftiende medaille in Birmingham. De Belgische delegatie telt tot dusver negen gouden, een zilveren en vier bronzen plakken.

Korfbal staat sinds 1985 op het programma van de Wereldspelen. Nederland won al de negen edities die sindsdien plaatsvonden. Telkens was België de verliezende finalist, behalve in 2017. Toen verloren de Belgian Diamonds in de halve finales verrassend van Taiwan en moesten ze in het Poolse Wroclaw vrede nemen met brons.