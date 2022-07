Opvallende hack op TikTok: zo gebruik je je knie tijdens het voorspel

Het socialemediaplatform TikTok is een broeihaard voor gekke trends en ultieme lifehacks. Wie regelmatig wat tijd spendeert aan scrollen door de oneindige voorraad posts, is de laatste jaren wellicht een stuk wijzer geworden – al is het ook mogelijk dat je meer dan ooit in de war bent door de tegenstrijdige content. Deze week werd onze aandacht getrokken door een wel heel bijzondere hack: voorspel met je knie.

Zo gesteld, klinkt dat tamelijk bizar. Een knie associëren de meeste mensen niet meteen met seksualiteit. En toch. Eens je weet hoe het moet, is deze TikTok-hack eigenlijk een heel logisch trucje dat je al veel langer had willen kennen.

Om je knie in te zetten als seksuele stimulans, ben jijzelf best de persoon die bovenop zit. Wanneer je verwikkeld bent in een intieme kussessie, druk je vervolgens je knie stevig maar teder tegen de vagina van je partner. Je probeert in de mate van het mogelijke de clitoris te vinden en maakt vervolgens zachte cirkelvormige bewegingen. Als alles goed gaat, zou je partner binnen de kortste keren opgewonden moeten zijn. De filmpjes die op TikTok gedeeld worden met betrekking tot de trend zijn omwille van de gebruikersvoorwaarden vrij vaag, maar laten in ieder geval weinig twijfel bestaan over de doeltreffendheid ervan ...