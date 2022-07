Cynthia Bolingo maakt indruk bij comeback na knieblessure en benadert EK-limiet

Op het BK indoor in Louvain-la-Neuve in februari moest Bolingo afgevoerd worden, nadat ze middenin haar 60 meter een zware knieblessure opliep. Die zorgde ervoor dat ze het WK atletiek, momenteel aan de gang in het Amerikaanse Eugene, moest missen. Ze mikt nu op het EK in München in augustus en lijkt goed op weg. Bij haar eerste wedstrijd in vijf maanden kwam ze meteen in de buurt van de limiet. Hanne Claes liep in Ninove een persoonlijk record van 52.67.

Op de 200 meter bevestigde Delphine Nkansa opnieuw met 23.12, slechts een fractie boven haar kersverse persoonlijk record van 23.03. Rani Rosius stelde teleur met 23.97. Op de 100 meter kwam Rosius iets beter uit de verf met 11.44, maar ook daar bleef ze ruim boven haar persoonlijk record van 11.28.