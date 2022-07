Een nieuwe medaille voor België: Ian Lodens en Charis Gravensteyn behalen zilver in jiu-jitsu op Wereldspelen

Ian Lodens en Charis Gravensteyn hebben zaterdag op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham de zilveren medaille behaald in de Ju-jitsu-competitie voor gemengde duo’s. Lodens en Gravensteyn moesten het in de finale bijzonder nipt afleggen tegen het Thaise duo Lalita Yuennan en Warawut Saengsriruang. De Belgen verloren met 75-74,5.