De grootste wafel ter wereld ligt -natuurlijk- in Brussel

’s Wereld grootste Brusselse wafel ligt -uiteraard- in Brussel. En je kan erop voetballen of basketballen. Het gaat om een vloerschildering op de Jacques Francksquare in Sint-Gillis. De buurt schilderde er zelf aan mee.

De Jacques Francksquare in Sint-Gillis werd enkele jaren terug heraangelegd en heeft sindsdien een terrein met twee basketbalvelden en een voetbalveld. De jonge gebruikers zijn enthousiast, maar omwonenden vroegen zich af het plein toch niet aantrekkelijker kon. Ook voor meisjes, en voor andere leeftijden, bijvoorbeeld.

© Katrien Verlinden

Kunstenares Katrien Vanderlinden bedacht daarom deze Brusselse wafel, compleet met een toef slagroom op de middenstip. De illustrator maakte eerder al streetart die hoge ogen gooide in de nationale en internationale pers. “Ik heb hier gestudeerd en gewoond en ik heb een groot hart voor Brussel”, zegt Katrien Vanderlinden. ‘Ik zocht naar iets dat bekend is bij alle nationaliteiten, bij jong en oud.” Iets typisch van hier dat mensen doet glimlachen. “De Brusselse wafel, dat is culinair erfgoed. Dit is een ingreep die alleen in Brussel kan.”

Zes jongeren uit de buurt schilderden er elke dag aan mee. De subsidie aan de kunstenaar kadert in het project Playcation, van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Bedoeling is van Brussel een stad te maken waar ruimte is voor vrij spelen in de buurt, 365 dagen per jaar. Maar wie de wafel wil bezichtigen, moet snel zijn. Het kunstwerk zal geleidelijk weer verdwijnen.