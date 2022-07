Tadej Pogacar feliciteert buurman Matthews en verklaart waarom hij zijn auto bij hem parkeert: “Ik leen gewoon wat elektriciteit”

Na twee tweede plaatsen was het een deugddoende etappezege voor Michael Matthews. Na afloop feliciteerde Tadej Pogacar ritwinnaar Matthews uitgebreid tijdens zijn cooling down. “Wat een koers, man. Je bent fantastisch een fantastische winnaar!”

Pogacar en Matthews zijn niet zomaar collega-wielrenners, maar ook buren in Monaco. Toen Pogacar met vriendin Urska naar het prinsdom verhuisde, raakten ze meteen bevriend met Michael Matthews en diens vrouw. Zo verklaarde Urska nadat Pogacar de Australiër eerder deze Tour naar de tweede plaats verwezen had: ”Ik vind het net iets minder fijn wanneer hij Michael klopt. Michael en zijn vrouw Katarina zijn goeie vrienden van ons. Het is leuk om in Monaco met hen af te spreken.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Naast een liefde voor fietsen delen Pogacar en Matthews ook een passie voor snelle wagens. In een interview met de Australische krant The Age verklaarde Matthews onlangs zelfs dat Pogi’s auto bij hem geparkeerd staat omdat de Sloveen zelf geen parking heeft. Daarmee gaat Pogacar zelf wel niet akkoord. “Ik heb wel degelijk een parkeerplaats, maar ik leen gewoon wat elektriciteit van Michael”, reageert hij met een knipoog onder het artikel van The Age op Twitter.