Ellen van Dijk wint individuele tijdrit en is de nieuwe leidster in Baloise Belgium Tour

Ellen van Dijk heeft zaterdagavond de individuele tijdrit van de Baloise Ladies Tour, in en rond Knokke-Heist over 15,6 kilometer, op haar naam gebracht. De Nederlandse klokte af in een verbluffende tijd van 19:34.507. “Ik wil zeker het eindklassement winnen”, stak Van Dijk haar klassementsambities na afloop niet onder stoelen of banken.

De 35-jarige wereldkampioene reed zo een gemiddelde bijeen van ruim 47 kilometer per uur. Tweede werd de Duitse Mieke Kröger op 0:44, de Française Audrey Cordon Ragot werd 3e. Leidster Lorena Wiebes was goed voor een vierde plaats maar wel 51 seconden na Van Dijk en dus was haar prestatie niet voldoende om haar blauwe trui te behouden. In het algemeen klassement gaat Ellen van Dijk nu Lorena Wiebes voor met 31 seconden. De Française Audrey Cordon Ragot blijft 3e maar staat op 1:02 van Ellen van Dijk.

De achtste editie van de Baloise Ladies Tour, de vroegere BeNe Ladies Tour, wordt zondag afgesloten in het Oost-Vlaamse Deinze. Die slotetappe wordt gekruid met enkele kasseizones. Die bevinden zich eveneens in de vijf plaatselijke ronden van elk 16,3 kilometer op en rond de Karel Picquélaan.

“Ik wil het eindklassement winnen”

“Mijn Baloise Ladies Tour begon natuurlijk uitstekend met winst in de proloog. Ik wilde mijn leiderstrui verdedigen maar de voorsprong op Lorena Wiebes was toen niet groot genoeg zodat ik na de eerste rit in lijn al moest inbinden. Ik begon vandaag mijn tijdrit met het gegeven dat ik 20 seconden achter stond op Lorena Wiebes. Op het einde van de rit heb ik nu een voorgift van 31 seconden op mijn naaste concurrente”, stelde Ellen van Dijk.

De kans dat Ellen van Dijk de eindzege nog ontglipt is zeer klein. Ook al wint Lorena Wiebes en pakt ze alle bonificatieseconden in de rit Deinze-Deinze dan nog is de kloof met de Nederlandse wereldkampioene tijdrijden te groot. “Ik wil zeker het eindklassement winnen. Ik heb een sterke ploeg rondom mij en wij zullen er alles aan doen om het pak netjes bijeen te houden en ervoor te zorgen dat die blauwe leiderstrui binnen onze rangen blijft”, lachte Ellen van Dijk.