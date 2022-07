Op die 50e tweede plaats is het nog even wachten: het gouden advies van zijn vrouw bezorgt Michael Matthews de ritzege

Het grootste verschil waarmee Michael Matthews ooit een profwedstrijd gewonnen had? Drie seconden. En zelfs daarvoor moest hij dertien jaar terug in de tijd. Al zijn hele leven is Michael Matthews een sprinter. Tot hij in Mende op aanraden van zijn vrouw besliste iedereen te verrassen. Het bleek gouden advies.

Eén keer in zijn leven won Michael Matthews solo. Veertien jaar geleden in een Luxemburgse juniorenwedstrijd. Maar voorts kwamen zijn overwinningen er allemaal na een spurt. Meestal een een sprint met een uitgedund peloton, een enkele keer een pure massasprint. Een aanpak die hem geen windeieren legde. Van rit 1 in de Tour van Langkawi in 2010 tot die ritzege in Mende: Matthews zit sinds deze Tour aan 39 overwinningen. Maar de jongste jaren stokte de motor. Op zijn geliefkoosde terrein, een oplopende aankomst zoals in zijn favoriete Canadese wedstrijden, kwamen andere renners bovendrijven: Van Aert, Van der Poel, Pidcock en Pogacar. Nog in deze Tour leverde het hem twee tweede plaatsen op. In Longwy was Pogacar een zucht sneller ; in Lausanne Van Aert.

Op zijn ritzege dit jaar in de Ronde van Catalonië na dateerde zijn laatste overwinning intussen van augustus 2020 en de Bretagne Classic. De erelijst van Matthews kreeg er haast Poulidor-trekjes van. 49 tweede plaatsen, diverse puntenklassement meegerekend. Waarbij het vooral in de Tour de France niet meer wilde lukte. Na zijn twee ritzeges en groene trui in 2017 wachtte Matthews al vier jaar op een derde ritzege. Het deed zelfs zijn eigen ploeg Team BikeExchange kennelijk twijfelen over de toekomst van de 31-jarige Australiër: Matthews weigerde het voorstel tot contractverlenging dat de ploeg hem recent deed wegens onvoldoende.

Het verklaart waarom Matthews na de ritzege in Mende zijn vrouw, de Slovaakse Katarina Hajzer, zo dankbaar was. Volgens Matthews was zij het die hem deze week op het idee bracht eens iets helemaal anders te doen. Als het niet meer wilde lukken in de sprint… “Moest ik het maar eens op een heel andere manier doen, zei ze mij vrijdagavond”, legde Matthews uit. “Ze vond dat ik moest gokken. Iedereen verrassen.” Het bleek gouden raad. Voor het eerst won Michael Matthews een wedstrijd solo, nadat hij een hele dag in de aanval had gereden. En dat op een terrein dat niet het zijne was. Meermaals deed hij in de rit wat zijn vrouw hem vroeg. “Eerst door mee te gaan in de vroege ontsnapping, dan door in de finale met een aanval zelf de groep uit te dunnen. Het was precies wat mijn vrouw voor ogen had: ik deed dingen die niemand van mij verwachtte. Ik heb bewezen meer dan een sprinter te zijn.”