Stoffel Vandoorne ontsnapt aan nulscore nadat wolkbreuk voor crashes zorgt tijdens Formule E-race in New York

Nick Cassidy heeft de eerste van twee Formule E-races in New York gewonnen. Een wolkbreuk zorgde voor chaos en verschillende crashes waarna de race stilgelegd werd. Ook onze landgenoot Stoffel Vandoorne crashte maar door de rode vlag finishte hij toch nog als vierde.

Tijdens de start kwam Nick Cassidy goed weg van op de pole, Stoffel Vandoorne kende een minder goede start en viel terug van de tweede naar de vierde plaats. Vandoorne koos duidelijk eieren voor zijn geld want echt met het mes tussen de tanden verdedigde hij niet.

Nog minder goed verliep de start voor titelkandidaat Jean-Eric Vergne die werd aangetikt en daardoor op erg grote achterstand helemaal achteraan kwam te liggen. Edoardo Mortara, de leider in het kampioenschap, reed ondertussen op de achtste plaats.

Bij het activeren van zijn eerste attack mode verloor Vandoorne de vierde plaats aan Robin Frijns, de Nederlander deed zo een succesvolle undercut tegenover Vandoorne. Even later kon Vandoorne zijn plaats echter opnieuw goedmaken omdat zijn ‘attack mode’ uiteraard nog actief was terwijl Frijns zijn ‘attack mode’ erop zat.

Met nog zo’n 23 minuten op de klok activeerde raceleider Nick Cassidy zijn tweede en laatste ‘attack mode’. Lucas di grassi kwam zo nipt aan de leiding voor Cassidy maar een ronde later volgde ook hij met een ‘attack mode’. Opnieuw een ronde later volgde ook Stoffel Vandoorne met zijn ‘attack mode’.

Cassidy daarmee aan de leiding, voor Lucas di Grassi en Stoffel Vandoorne die na zijn ‘attack mode’ derde werd. Strategisch een erg goede timing dus voor Vandoorne die daarmee op zijn minst op weg leek naar een podiumplaats.

Nadat het leidende trio de laatste ‘attack modes’ had gebruikt reden Casidy, di Grassi en Vandoorne op een zakdoek. Vandoorne ging meteen daarna Lucas di Grassi voorbij en zo reed Vandoorne op de tweede plaats en kon onze landgenoot meteen druk gaan uitvoeren op Nick Cassidy.

Vandoorne leek virtueel de leiding in het kampioenschap te veroveren met Mortara die in het middenveld reed maar op twee à drie ronden veranderde er veel. Lucas di Grassi forceerde zich opnieuw voorbij aan Vandoorne en ook Robin Frijns ging voorbij aan Vandoorne. Mortara maakte ondergebruik van zijn ‘attack mode’ om enkele plaatsen goed te maken en als vijfde meteen achter Vandoorne te rijden.

Ondertussen begon het te druppelen en dat veranderde even later in een fikse regenbui op sommige stukken van het circuit. De wedstrijdleiding haalde een ‘full course yellow’ boven maar deed dat net iets te laat want raceleider Nick Cassady, Lucas di Grassi en Stoffel Vandoorne vlogen van de baan en crashten in de muur. Ook verderop in het rijdersveld kam het tot incidenten en crashes.

Chaos dus aan het einde van de race en een logische rode vlag die bovengehaald werd. Grote vraag is wat de wedstrijdleiding nu zou beslissen. Er stonden immers nog zeven minuten op de klok.

Uiteindelijk besloot de wedstrijdleiding na heel wat vertraging om de race niet meer te hervatten. Nick Cassidy won daardoor de race, voor Lucas di Grassi en Robin Frijns. Stoffel Vandoorne finishte daardoor alsnog als vierde, cruciaal voor zijn kansen op de titel want bij een eventuele herstart zou hij met nul punten achtergebleven zijn.

Vandoorne nadert in de wk-tussenstand nu op Mortara in plaats van dat zijn achterstand eventueel groter zou worden. Morgen volgt er nog een tweede Formule E-race in New York.

