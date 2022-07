Brazilië en Italië spelen vrouwenfinale Nations League volleybal

Na de reguliere fase plaatsten de beste acht van zestien deelnemende landen zich voor de knock-outfase. De Verenigde Staten sloten de reguliere fase als koploper af, maar sneuvelden vervolgens in de eerste ronde (kwartfinales) van de knock-outfase tegen Servië.

De Verenigde Staten wonnen de drie voorgaande edities van de Nations League die sinds 2018 gehouden werden. Vorig jaar rekenden de Amerikaanse vrouwen in de eindstrijd af met Brazilië. Turkije versloeg toen Japan om het brons.

De Yellow Tigers kwamen in de drie spelweken van de reguliere fase in totaal twaalf keer in actie en konden vier keer winnen. Het leverde hen de vijftiende plaats op met acht punten. De Belgische volleyvrouwen eindigden in het klassement echter als laatste van de vijf ‘Challenger-landen’ (achter de Dominicaanse Republiek, Canada, Polen en Bulgarije), die niet automatisch zeker zijn van deelname aan de volgende editie. Eind juli moeten ze daarom aan de slag in de Challenger Round in het Kroatische Zadar. Daar treffen ze in de eerste ronde (kwartfinale) Tsjechië. De winnaar verdient een ticket voor de volgende Nations League.