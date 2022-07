“Godzijdank dat Meghan niet komt”: nieuwe biografie belooft “explosieve” onthullingen over Meghan Markle en de Queen

De Queen was opgelucht dat Meghan Markle niet naar de begrafenis van haar echtgenoot kwam. En Meghan zelf was dan weer furieus toen haar relatie met prins Harry voorpaginanieuws bleek. Een nieuwe biografie belooft “explosieve” onthullingen over de vrouw die het Britse koningshuis doet daveren.

Tony Blair, Richard Branson, prins Charles, Bernie Ecllestone, Boris Johnson: het zijn maar enkele van de namen die Tom Bowers de voorbije decennia door de mangel heeft gehaald. De auteur is een onderzoeksjournalist die gespecialiseerd is in ongeautoriseerde biografieën. En nu is het de beurt aan Meghan Markle. In The Times en The Sun staan voorpublicaties te lezen die een inkijk geven in wat er zich achter de schermen heeft afgebeeld. Bowers zelf belooft dat er nog “explosieve” onthullingen zullen volgen, en verwacht zich naar eigen zeggen aan een rechtszaak -niet zijn eerste.

Wild van Harry

Zo onthult hij hoe de relatie van Harry en Meghan al van bij het begin voor wrevel zorgde. Meghan Markle had in 2017 een interview-aanvraag gekregen voor het septembernummer van het gereputeerde maandblad Vanity Fair. Ze was “in extase” dat ze na jaren aan de weg timmeren als actrice eindelijk aandacht kreeg. Maar die extase gleed al snel af in teleurstelling toen de cover binnenkwam. Harry had gevraagd om niets te zeggen over hun ontluikende relatie. Maar toen de interviewer er een vraag over stelde -naar eigen zeggen zonder dat hij verwachtte dat ze zou antwoorden- bevestigde Meghan dat ze een koppel waren. “We zijn verliefd.” Dat vertaalde zich in een artikel met als kop “Wild about Harry”. Wild van Harry.

In Buckingham Palace waren ze er minder wild van. Meghan belde nog in paniek naar haar PR-team. “Hysterisch beschreef ze de boosheid van de koninklijke familie”, schrijft Bowers. En ze begreep maar niet waarom de focus van het artikel niet lag op haar activisme en liefdadigheidswerk.

Dag van rouw overschaduwd

Een ander fragment gaat dan weer over de opluchting van de Britse koningin toen bleek dat Meghan niet naar de begrafenis van prins Philip zou komen. “Godzijdank dat Meghan niet komt”, zou ze op de ochtend van de eredienst hebben gezegd. Achter gesloten, maar luid genoeg dat haar medewerkers het konden horen. De begrafenis was de eerste keer dat Harry zijn familie terugzag na het controversiële interview met Oprah Winfrey. Hij vloog over vanuit de VS, maar Meghan was toen zeven maanden zwanger. Artsen vonden het geen goed idee dat ze zelf ook zo’n lange vlucht nam.

Naar verluidt sprak de koningin wel niet vanuit een persoonlijk conflict met Meghan. Ze was vooral blij dat de dag van rouw niet overschaduwd zou worden door al de heisa en het drama van het koppel de maanden voordien.