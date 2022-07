Overpelt verwacht tot 10.000 bezoekers voor tuningshow ‘Show your dream’

Tussen de 5000 en 10.000 autoliefhebbers worden zondag 17 juli verwacht in het centrum van Overpelt voor de 11 de editie van het tuninggebeuren ‘Show your dream’ . Enkele honderden vaak spectaculair uitgebouwd wagens worden getoond in de verkeersvrije centrumstraten.

Corona zorgde voor een gedwongen pauze van twee jaar, maar dit jaar is de organisatie Tuningclub Dream Creations klaar om de liefhebbers opnieuw te laten smullen van staaltjes autotechniek. “We verwachten zondag 500 deelnemende wagens die worden opgesteld langs een traject in het centrum”, schetst Roy Gabriels van de organisatie. “Het gaat ruimer dan tuningwagens. Ook American cars, oldtimers en Hot-Rods zullen te zien zijn. Alles op wielen kan eigenlijk aan bod komen. Dit jaar zou er zelfs een tractor worden getoond. Deelnemers komen ook vanuit uit de verschillende buurlanden, zelfs eentje uit Engeland.” Voor de bezoekers is het gebeuren nog altijd gratis. “We verwachten tussen de 5000 en 10.000 toeschouwers. Iedereen is welkom tussen 10 uur en 17 uur.” Met de gemeente en politie werd een reglement opgesteld voor een veilig verloop. Tussen 7 uur 30 en 19 uur 30 geldt er uitgezonderd voor de deelnemers, een volledig rij- en parkeerverbod in de Oude Markt, Nieuwe Markt, Peltanusstraat, Kerkdijk, J. De Vriendtstraat, Uruslinenstraat, Windmolenstraat, Vloeterstraat en Rodenbachstraat. Ook wordt de Ringlaan aan de binnenkant afgesloten. Voor de eerste keer zal ook een deel van de Dorpsstraat worden afgesloten. Meer info: www.Dream-creations.be